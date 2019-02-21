Болтон: военный атташе Венесуэлы при ООН поддержал Гуайдо

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Джон Болтон, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, заявил, что военный атташе Венесуэлы при ООН Педро Чиринос признал венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом страны. Об этом он написал в своем твиттере, прикрепив официальное обращение Чириноса.

«Военный атташе Венесуэлы при ООН полковник Педро Чиринос объявил об официальном признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы», — написал Болтон.

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Он также отметил, что данным решением атташе поддержал «демократию» для венесуэльцев вместо «тирании» нынешнего президента страны Николаса Мадуро.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что режим Мадуро попросил бизнес открыть счета в России.