Лейтенанта береговой охраны США арестовали по подозрению в подготовке теракта

Лейтенант береговой охраны США Пола Хеффена арестовали по подозрению в подготовке «массовой атаки», жертвой которой могли стать политики и журналисты. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на материалы суда.

По данным телеканала, Хеффен проходил службу в Вашингтоне. В его доме правоохранители обнаружили 15 единиц стрелкового оружия и «тысячи» патронов.

В прошлом году сообщалось, ФБР предотвратила теракт на День независимости США.