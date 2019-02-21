СМИ: с повредившего в море ракеты для С-400 перевозчика потребовали 11 млрд рублей
Компания «Рособоронэкспорт» подала два иска к петербургскому морскому агентству «Балтик Транс-порт», которое фрахтовало суда для перевозки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Китай. Об этом пишет «Фонтанка».
Отмечается, что сумма исков составляет 11 млрд руб.
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В издании также напомнили, что контракт на поставку ЗРК С-400 Китай заключил с Россией в 2014 году.
Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что российские ракеты для С-400, которые должны были быть переданы в Китай, были повреждены во время шторма при перевозке в проливе Ла-Манш. После этого их пришлось уничтожить.