В Госдепе ответили на слова Путина о нарушении ДРСМД

В Госдепартаменте заявили, что США продолжают соблюдать договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает РИА «Новости».

«В противоположность усилиям России по созданию многочисленных новых систем вооружений, включая нестратегическое ядерное оружие, Соединенные Штаты полностью соблюдают ДРСМД», — заявил представитель Госдепа.

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В Госдепартаменте также отметили, что США не стремятся разработать «аналогичные экзотические новые системы доставки ядерного оружия».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что США сами нарушают договор РСМД, помимо выхода из него, а другие страны им «подхрюкивают».