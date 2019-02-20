Украина провела учения со стрельбой в Азовском море

Украина провела тактическое учение на побережье Азовского моря. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВС страны.

Отмечается, что в показательном инструкторско-методическом занятии были задействованы штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и ударные вертолеты Ми-24.

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В рамках мероприятия, украинские десантники также произвели боевую стрельбу, добавили в ведомстве.

Уточняется, что украинские военные «поразили» огнем несколько огневых рубежей, а также «захватили» определенную территорию.

Ранее сообщалось, что спецназ США и Японии провел совместные учения.