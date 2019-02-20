NYT рассказала о первом в Европе двойном батальоне — прототипе «европейской армии»

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Первый в Европе танковый батальон, состоящий из солдат двух стран — Германии и Нидерландов — важный шаг на пути к более глубокому европейскому военному сотрудничеству, пишет The New York Times.

Речь идет о «двойном батальоне» 414, который объединил немецких и голландских солдат. Одна из причин успеха батальона заключается в том, что северные немцы и голландцы близки в культурном отношении, поясняет NYT.

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Издание отмечает, что впервые появившаяся после Второй мировой войны идея создания европейской армии так же стара, как и сам Европейский союз, однако она еще не стала реальностью. Подполковник Марко Нимейер рассказал, что их батальон стал «пионером», первопроходцем на пути к созданию европейской армии, о которой «все говорят».

Отмечается, что батальон 414 расположен на военной базе в немецком Лохайде. В немецком батальоне каждый четвертый солдат — голландец, пишет NYT. Танки немецкие, система радиосвязи голландская, а язык коммуникации зачастую английский.

Несмотря на слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о «настоящей европейской армии», опыт франко-германской бригады в Эльзасе был совсем другим, отмечает газета. Так в распоряжении бригады батальона 414 парк из 24 танков «Леопард», к концу года он будет расширен до 44 единиц боевой техники.

Ранее президент США Дональд Трамп снова раскритиковал идею создания европейской армии.