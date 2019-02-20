Завершены стендовые испытания ракетных двигателей «Сармата»
Завершены стендовые испытания новых ракетных двигателей для межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на старшего научного сотрудника Военной академии РВСН им. Петра Великого генерала-майора запаса Олега Усатенко.
По его словам, ракетные двигатели успешно прошли проверку. Кроме того, российские предприятия уже обучили персонал и готовы к началу эксплуатации высокотехнологичного оборудования.
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«Идет подготовка к изготовлению опытной партии ракет», — добавил Усатенко.
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию представил новейший вид оружия.