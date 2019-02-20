Завершены стендовые испытания ракетных двигателей «Сармата»

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Завершены стендовые испытания новых ракетных двигателей для межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на старшего научного сотрудника Военной академии РВСН им. Петра Великого генерала-майора запаса Олега Усатенко.

По его словам, ракетные двигатели успешно прошли проверку. Кроме того, российские предприятия уже обучили персонал и готовы к началу эксплуатации высокотехнологичного оборудования.

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«Идет подготовка к изготовлению опытной партии ракет», — добавил Усатенко.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию представил новейший вид оружия.