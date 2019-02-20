Wired: в НАТО нашли способ манипулирования солдатами в соцсетях

Группа исследователей из Центра стратегических коммуникаций НАТО провела эксперимент, итоги которого показали, что солдатами легко манипулировать с помощью социальных сетей, пишет Wired.

Эксперт стоил $60, а его авторы установили, что военнослужащих легко отследить, узнать о них информацию и даже убедить не подчиняться приказам. Группа попыталась ответить на три вопроса: что можно узнать о военных учениях из открытых источников, что можно узнать о военных из открытых источников, как можно использовать эти данные для того, чтобы повлиять на их поведение, говорится в материале.

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Авторы проекта пришли к тому, что найти большой объем информации можно в профилях Facebook и сайтах по поиску людей. Многие детали о том, как работала операция, остаются засекреченными, в том числе, место проведения и силы союзников, которые были задействованы.

В частности, в течение четырех недель эксперимента исследователи создали фейковые страницы профилей как реальных, так и вымышленных военных, а также закрытые группы на Facebook, которые выглядели так, как будто они были связаны с проводящимися военными учениями. Также исследовались аккаунты в Instagram и Twitter.

К концу учений исследователи идентифицировали 150 солдат, обнаружили расположение нескольких батальонов, смогли отследить передвижения войск и заставить военнослужащих выполнить «неподобающие действия», в том числе покинуть свои позиции, противореча приказу начальства.