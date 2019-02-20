NBC: конгресс заподозрил Белый дом в передаче ядерных технологий саудитам

Комитет по надзору палаты представителей США начал расследование вопроса возможной передачи ядерных технологий лицами из администрации президента США Дональда Трампа, передает телеканал NBC News.

Информаторы из Совета национальной безопасности США сообщили комитету, что бывший советник по национальной безопасности Трампа Майкл Флинн мог нарушить закон из-за действий по передаче особо важных американских ядерных технологий Саудовской Аравии, согласно новому докладу комитета, полученному NBC News. В частности, это было необходимо для строительства АЭС в саудовском королевстве, говорится в материале.

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Информаторы из совета нацбезопасности выразили серьезную озабоченность по поводу возможных процедурных и правовых нарушений, связанных с поспешным осуществлением плана по передаче ядерных технологий Саудовской Аравии, отмечается в докладе комитета. Они также предупредили о конфликтах интересов между советниками Белого дома и внутренней рабочей среде, полной «хаоса и клеветы».

В комитете отметили важность начатого расследования, поскольку, по их информации, передача технологий Эр-Рияду может продолжаться до сих пор.