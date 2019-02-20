Шойгу назвал цель создания нового оружия
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что главной целью создания новых вооружений России является обеспечение безопасности страны, передает ТАСС.
Так он прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
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«Главная цель этой работы — гарантированное обеспечение военной безопасности нашей страны без увеличения текущих объемов бюджетных расходов или втягивания в гонку вооружений», — сказал Шойгу.
Ранее Путин представил новейший вид оружия и рассказал об успехах России.