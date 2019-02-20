Завершены морские испытания беспилотника «Посейдон»
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» успешно завершены. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что личный состав подводной лодки-носителя беспилотника также прошел обучение.
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«Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон», — отметил Шойгу.
Ранее в ходе выступления с ежегодным посланием к Федеральному собранию российский президент Владимир Путин назвал дату спуска на воду первой подлодки-носителя беспилотника «Посейдон».
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию послания президента.