Завершены морские испытания беспилотника «Посейдон»

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» успешно завершены. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что личный состав подводной лодки-носителя беспилотника также прошел обучение.

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«Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон», — отметил Шойгу.

Ранее в ходе выступления с ежегодным посланием к Федеральному собранию российский президент Владимир Путин назвал дату спуска на воду первой подлодки-носителя беспилотника «Посейдон».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию послания президента.