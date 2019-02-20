Турцию не устроило предложение США по ЗРС Patriot

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Руководитель турецкого управления оборонной промышленности Исмаил Демир заявил, что Анкару не устраивают предложенные Вашингтоном условия продажи ЗРС Patriot. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое телевидение.

По словам Демира, турецкая сторона обращалась к США по этому поводу, но ответ получила спусти 1,5 года.

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«Мы не можем принять условия и детали предложения США в их нынешнем виде», — сказал Демир.

Ранее сообщалось, что США используют покупку Турцией С-400 у России для достижения собственных скрытых целей.