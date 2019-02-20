Washington Post узнала о возможном увольнении главы нацразведки США

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Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в директоре Национальной разведке Дэниеле Коутсе, который занимает эту должность почти два года, пишет газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников газеты, президент США рассматривает возможность увольнения Коутса. Отмечается, что его возможное скорое увольнение обеспокоило некоторых чиновников из администрации Трампа.

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Источники рассказали, что глава нацразведки США никогда не был для американского лидера приближенным советником или доверенным лицом.

Трамп разочарован его публичными выступлениями, которые подрывают политические цели главы государства, особенно в отношении прорыва в разоружении Северной Кореи, сообщили источники WP.

Отмечается, что когда Коутс посещает ежедневные брифинги разведки с Трампом, у него не всегда получается обратить внимание президента на какие-то вещи, сказал бывший чиновник.