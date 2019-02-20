Эксперт рассказал о возможностях России в случае военного противостояния с НАТО

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Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал о возможностях российских ВВС в случае военного противостояния с Соединенными Штатами и НАТО. Об этом пишет «Военно-промышленный курьер».

По мнению эксперта, успех российских ВВС возможен только в локальной войне, которая развернется на территории третьей страны. В этом случае американская сторона и ее союзники могут направить против России группировку, в состав которой войдут 1,5-2 тыс. крылатых ракет, 2-2,5 тыс. самолетов, 1,2-1,5 вертолетов, также 500–600 беспилотников.

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«Основными задачами наших ВВС в такой войне будут срыв ВНО (воздушной наступательной операции. — Газета.Ru) и воздушной кампании», — заявил Сивков.

Он добавил, что для ее отражения нужно создать всевысотное радиолокационное поле, а также обеспечить его боевую устойчивость.

Ранее сообщалось, что Британия нарастит военное присутствие в Арктике для защиты от России.