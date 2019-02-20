Россия и Индия создадут гиперзвуковую ракету

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Россия и Индия вместе создадут гиперзвуковую ракету воздушного базирования Brahmos-2. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента информационных технологий компании BrahMos Правина Патхака.

В агентстве уточнили, что она будет разработана и испытана к 2024 году.

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«Она (работа. — «Газета.Ru») займет максимум пять лет. Испытательный пуск может состояться в конце 2023 — начале 2024 года», — отметил Патхак.

Уточняется, что компания Brahmos — это совместный российско-индийский проект. Со стороны России в нем принимает участие НПО Машиностроения.

Ранее National Interest сообщил, что Франция вступила в гонку за собственное гиперзвуковое оружие.