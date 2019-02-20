В Японии высказались о размещении Aegis Ashore в стране
Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что размещение американских комплексов Aegis Ashore в стране не может считаться нарушением договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Япония не является участником договора и не несет по нему каких-либо обязательств.
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Он также добавил, что Япония не может нарушить ДРСМД.
Ранее СМИ сообщили, что Япония увеличит расходы на размещение ПРО США.