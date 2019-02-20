США поставят на Украину систему «слепой» посадки
ВВС США объявили тендер на поставку на Украину навигационного оборудования для «слепой» посадки. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, тендер предполагает поставку системы «слепой» посадки/дальномерного радиомаяка для Военно-воздушных сил Украины, расположенных на авиабазе Староконстантинов.
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Как отмечается, в перечень также входят услуги по обслуживанию систем и обучению для военных.
Ранее сообщалось, что Украина получит от США почти $700 млн на военные цели.