США поставят на Украину систему «слепой» посадки

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ВВС США объявили тендер на поставку на Украину навигационного оборудования для «слепой» посадки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, тендер предполагает поставку системы «слепой» посадки/дальномерного радиомаяка для Военно-воздушных сил Украины, расположенных на авиабазе Староконстантинов.

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Как отмечается, в перечень также входят услуги по обслуживанию систем и обучению для военных.

Ранее сообщалось, что Украина получит от США почти $700 млн на военные цели.