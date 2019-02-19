В Минобороны ответили на обвинения в подмене ракеты 9М729

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что сообщения СМИ о демонстрации ведомством на брифинге «другой» ракеты вместо 9М729 являются «вбросом», передает РИА «Новости».

Ранее газета The Daily Beast со ссылкой на источники сообщила, что во время брифинга российского Минобороны 23 января, на котором отсутствовали представители стран Запада, была показана «другая ракета», а не якобы нарушающая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ракета 9М729.

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«Появление спустя месяц «утечки» в американских СМИ со ссылкой на две американские спецслужбы о том, что на брифинге Минобороны России 23 января для военных атташе якобы была представлена какая-то «другая» ракета, а не «9М729», показало, на ком «шапка горит», — заявил Конашенков.

По его словам, при помощи «вбросов» в СМИ американские спецслужбы пытаются «избежать дальнейшей ответственности за свою ложь». Он подчеркнул, что все обвинения России в нарушении ДРСМД построены «на сфабрикованных разведданных ЦРУ и агентства геопространственной разведки США».