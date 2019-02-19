МИД: ИГ при неясных обстоятельствах попадает в Афганистан

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что боевикам «Исламского государства» (организация запрещена в России) «при неясных обстоятельствах» удается попасть в Афганистан, передает РИА «Новости».

По его словам, это является угрозой странам ОДКБ.

«Растет опасность перетекания ближневосточного терроризма на постсоветское пространство через территорию Афганистана, куда игиловцам при неясных обстоятельствах удается попадать транзитом через некоторые сопредельные страны», — сказал Богданов.

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Также он сообщил, что террористы ИГ закрепляются в Ливии, укрепляют связи с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России).

«Исламское государство» и «Аль-Каида» — террористический группировки, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.