СК возбудил уголовные дела после обстрелов Донбасса военными Украины

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Следственный комитет возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов мирных жителей Донбасса украинскими военными 16 и 18 февраля, сообщает ТАСС.

Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Она уточнила, что в результате обстрелов получили ранения женщина 1949 года рождения и мужчина 1970 года рождения.

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«По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России»)», - сообщила Петренко.

18 февраля в центре Донецка произошло три взрыва, два из них — рядом с гостиницей, где проживают представители миссии ОБСЕ.