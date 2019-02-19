ОАЭ получат 160 ракет для ЗРС Patriot

Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов получат 160 зенитных управляемых ракет для зенитных ракетных систем Patriot, передает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК США.

Уточняется, что контракты были подписаны с оборонной промышленностью на 14-й международной выставке вооружений «Айдекс-2019».

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Общая сумма двух соглашений составляет порядка 2 млрд долларов, начало поставок запланировано на 2020 год.

В то же время представитель Военно-воздушных сил ОАЭ отметил, что эффективность системы является не слишком большой.

Ранее сообщалось, что предназначенные Китаю российские С-400 были уничтожены.