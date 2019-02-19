National Interest оценил «смертоносный» российский Т-90МС

Американский портал The National Interest оценил возможности «смертоносного» российского танка Т-90МС.

В материале отмечается, что эта версия боевой машиной является модифицированной версией Т-90, который использовали российские бронетанковые войска с начала 1990-х по 2011 год.

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Уточняется, что эта версия существенно улучшена. Она оснащена навигационной системой ГЛОНАСС, цифровым компьютером, динамической защитой, более совершенным телевизором, переработанной башней, более мощным дизельным двигателем В-92С2Ф. Т-90МС обладает большим экспортным потенциалом.

Ранее сообщалось, что появилась видеозапись испытаний танка Т-90МС.