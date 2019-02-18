Самолет ВВС США провел разведку около Крыма

Самолет ВВС США провел разведку около берегов Крыма, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что радиоразведчик RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21 вылетел с авиабазы Суда-Бей в Греции. После он прибыл в акваторию Черного моря, после чего приступил к разведывательному полету около берегов Крыма.

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Самолет несколько раз облетел границы полуострова и вернулся на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю истребители из состава дежурных сил ПВО России четыре раза вылетали на перехват иностранных разведчиков.

По данным Минобороны, всего за неделю 19 летательных аппаратов иностранных государств проводили разведывательные полеты у российских рубежей.