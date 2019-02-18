Эрдоган заявил о регулярных попытках США отговорить его от покупки С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США постоянно уговаривают Стамбул отказаться от покупки российских ЗРК С-400, передает РИА «Новости».

Он отметил, что НАТО не возражает против подобного контракта.

«Но почему мы должны отказаться? Мы имеем право использовать различные системы. В НАТО ясно сказали, что это не создаст проблем. Греция имеет C-300 в течение многих лет, но вы ей ничего не говорите», — сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган ответил на вопрос о планах страны по покупке зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России на $2,5 млрд.