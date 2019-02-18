Предназначенные Китаю российские С-400 были уничтожены

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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что российские ракеты для систем ПВО С-400, которые должны были быть переданы в Китай, были уничтожены, сообщает сайт kp.ru.

Чемезов уточнил, что ракеты при перевозке попали в шторм и были повреждены. После этого их пришлось уничтожить.

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Он также добавил, что в настоящее время корпорация изготавливает новые ракеты взамен поврежденных.

В январе китайские военные завершили программу испытаний российского зенитно-ракетного комплекса С-400.