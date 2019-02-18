Источник рассказал о решении госкомиссии по вооружению армии «Авангардами»
Источник в оборонно-промышленном комплексе России заявил, что государственная комиссия рекомендовала принять на вооружение гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард». Об этом сообщает ТАСС.
Источник подчеркнул, что в ходе последнего испытательного пуска комплекса «Авангард» были выполнены «все требования тактико-технического задания».
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«Комплекс рекомендован к принятию на вооружение РВСН (Ракетные войска стратегического назначения. — «Газета.Ru»)», — сказал источник.
В конце прошлого года появилось новое видео испытаний комплекса «Авангард».