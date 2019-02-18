В США рассказали, когда перестанут поддерживать СДС

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Американский генерал-лейтенант Пол ЛаКамера заявил, что США готовы перестать поддерживать вооруженную коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС) в случае, если ее представители начнут сотрудничать с сирийским президентом Башаром Асадом или Россией. Об этом сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что США продолжат обучать и вооружать представителей СДС до тех пор, пока они остаются партнерами Соединенных Штатов. Однако если они станут лояльны «режиму» Асада или России, с которыми у США нет отношений, то эта поддержка «прекратится», добавил генерал.

Ранее сообщалось, что представители вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) захватили последний анклав на востоке Сирии.