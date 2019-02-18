Израильские танки атаковали позиции ХАМАС

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Танки армии Израиля атаковали два поста представителей палестинского исламистского движения ХАМАС в ответ на ранение израильского военнослужащего. Об этом сообщается в твиттере Армии обороны Израиля (IDF).

По данным израильских военных, палестинцы бросили взрывное устройство через границу на территории сектора Газа, которое ранило солдата армии Израиля. В ответ на этот инцидент танки атаковали два поста ХАМАС, уточнили военные.

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О жертвах и пострадавших в данный момент информации нет.

Ранее сирийские СМИ сообщали, что танки Израиля уничтожили сирийскую больницу.