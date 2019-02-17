США выступили против возвращения Асадом контроля над северо-востоком Сирии

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США выступают против того, чтобы правительство президента Сирии Башара Асада вернуло себе контроль над северо-востоком страны, передает ТАСС.

Как отмечается, об этом заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри на Мюнхенской конференции по безопасности.

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«Наши цели на северо-востоке не изменились. Они предполагают сохранение безопасности в регионе, а именно: это означает, что мы не хотим, чтобы режим (Асада. — «Газета.Ru») туда вернулся, так как он не способствует стабильности», — подчеркнул Джеффри.

Ранее вице-президент США Майк Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что после ухода из Сирии государство сохранит серьезное присутствие в регионе.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию Мюнхенской конференции по безопасности.