США ввели в эксплуатацию новый боевой корабль
Американский боевой корабль прибрежной зоны Tulsa официально ввели в эксплуатацию, передает ТАСС.
Как отмечается, торжественная церемония состоялась в субботу, 17 февраля в Сан-Франциско.
В агентстве уточнили, что судно получило название в честь города Талса, который находится в штате Оклахома.
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Корабль был построен в 2017 году по заказу Пентагона. Корабль предназначен для выполнения задач противокорабельной, противолодочной и противоминной обороны с применением вооружения и вспомогательного оборудования на прибрежном мелководье. Он может развивать скорость до 74 км/ч.
Ранее сообщалось, что флот США пополнил корабль-невидимка.