США ввели в эксплуатацию новый боевой корабль

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Американский боевой корабль прибрежной зоны Tulsa официально ввели в эксплуатацию, передает ТАСС.

Как отмечается, торжественная церемония состоялась в субботу, 17 февраля в Сан-Франциско.

В агентстве уточнили, что судно получило название в честь города Талса, который находится в штате Оклахома.

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Корабль был построен в 2017 году по заказу Пентагона. Корабль предназначен для выполнения задач противокорабельной, противолодочной и противоминной обороны с применением вооружения и вспомогательного оборудования на прибрежном мелководье. Он может развивать скорость до 74 км/ч.

Ранее сообщалось, что флот США пополнил корабль-невидимка.