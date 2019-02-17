Россия будет поставлять автоматы АК-103 Саудовской Аравии
Россия приступила к реализации контракта на поставку автоматов АК-103 Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».
Как отмечается, об этом сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев во время выставки вооружений IDEX-2019.
По его словам, проект совместного производства автоматов будет согласован в ближайшее время.
«Мы выйдем с предложением в правительство, чтобы реализовать этот проект. Я думаю, что нам осталось три-четыре месяца до завершения согласования процедур всего проекта», — уточнил Михеев.
Он добавил, что стороны должны согласовать карту трансферта технологий с программой поэтапной локализации производства АК-103 на территории Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что National Interest оценил новый российский автомат АК-308.