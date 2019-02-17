В Совфеде отреагировали на слова Трампа о ЕС и боевиках ИГ

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказался о призыве президента США Дональда Трампа к Европе «взять обратно» боевиков ИГ (организация запрещена в России) и отправить их по суд. Об этом сообщает RT.

По его словам, в ИГ действительно было завербовано много европейцев, и когда они вернутся домой, их будут судить.

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Сенатор отметил, что Великобритания категорически отказывается их забирать, Франция в свою очередь может пойти на этот шаг. Проблема заключается в том, что в заключении боевики распространяют свою идеологию.

Он добавил, что мотивы американского лидера при этом понять сложно.

«Ведь, по большому счету, отбывать заключение сторонники террористической группировки должны именно в Сирии — там, где они совершали преступления. А создание условий для их возвращения на родину похоже на выведение из-под удара», — заключил Джабаров.

Ранее сообщалось, что Трамп предрек скорое «падение Халифата».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России