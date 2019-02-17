Испытания ракеты «Бронебойщик» завершены

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Государственные испытания авиационной ракеты С-8ОФП, известной под названием «Бронебойщик», были завершены в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора концерна «Техмаш» Владимира Лепина.

Как отмечается, теперь прорабатывается вопрос о поставках оружия российской армии.

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«На данный момент отрабатываются варианты ее боевого применения с различных носителей, а также прорабатывается с Минобороны России вопрос о начале серийных поставок данных ракет», — уточнил Лепин.

Ранее сообщалось, что российские ВКС вооружат ракетой «Бронебойщик».

Ракета «Бронебойщик» предназначена для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. Она способна поражать легкобронированную технику и надводные корабли на расстояниях до 6 км.