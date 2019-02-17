Трамп предрек скорое «падение Халифата»

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Президент США Дональд Трамп призвал союзников, включая Германию, Францию и Британию, отправить под суд «более 800» боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), которых американские военные захватили в Сирии. Об этом он написал в своем твиттере.

Если союзники откажутся это делать, добавил Трамп, боевики ИГ «пропитают» Европу. При этом президент заметил, что Соединенным Штатам не хотелось бы наблюдать подобный сценарий.

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«Халифат скоро падет! Мы уходим [из Сирии] после 100% победы над Халифатом», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп готовится объявить об освобождении от ИГ на 100%.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.