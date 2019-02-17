В Германии предложили создать европейскую ПРО с участием Украины

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Немецкий политик, глава ведущей фракции в Европарламенте (ЕП) и кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) Манфред Вебер заявил на Мюнхенской конференции, что европейским странам следует подумать о создании общей системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает РИА «Новости».

Вебер на панельной дискуссии с участием украинского президента Петра Порошенко предложил присутствующим «представить», что произошло бы, если бы страны Европы создали «сильный оборонный союз». При этом депутат подчеркнул, что в его выступлении речь идет только о «предложении, размышлении».

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«Настоящий шаг к тому, чтобы люди в Польше, Латвии и на Украине поняли, что они могут полагаться на Францию и Германию и других», — описал Вебер итоги создания совместной европейской ПРО.

Ранее сообщалось, что Украина разработает новую систему ПВО вместе с Польшей.