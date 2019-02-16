В МИД пообещали соблюдать свой мораторий по ракетам средней и меньшей дальности

Россия будет придерживаться своего моратория на производство и размещение ракет средней и меньшей дальности, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал замглавы МИД Сергей Рябков.

«Дело за США - решить, что делать дальше, насколько безопасность США и Европы будет поставлена под угрозу такого рода действиями. Россия будет оставаться в рамках своего одностороннего моратория», — заявил Рябков.

Ранее в Пентагоне захотели договариваться с Россией по контролю над вооружениями.