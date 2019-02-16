Лавров рассказал, какой приказ США дали странам НАТО

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Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что США дали указание представителям стран НАТО не посещать совместный брифинг МИД и Минобороны России по крылатой ракете 9М729, передает ТАСС.

«Мы инициировали показ той самой ракеты, которую американцы считают нарушением договора. Был приказ, у нас нет сомнений, что США сказали натовцам — не надо туда ходить», — заявил Лавров.

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По его словам, со стороны США «нечистоплотно» мобилизовывать союзников на обвинение России по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«После этого мобилизовывать своих союзников на обвинение нас в сломе этого важнейшего документа не очень чистоплотно», — сказал Лавров.

Ранее в Пентагоне захотели договариваться с Россией по контролю над вооружениями.