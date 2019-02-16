Пенс призвал ЕС выйти из иранской ядерной сделки
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Европа должна последовать примеру США и тоже выйти из иранской ядерной сделки. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, это произошло во время Мюнхенской конференции по безопасности.
«Пришло время европейским партнерам выступить заодно с нами и иранским народом, нашими союзниками и друзьями в регионе, пришло время европейским партнерам выйти из ядерного соглашения», — подчеркнул Пенс.
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В 2018 году президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из иранской ядерной сделки 2015 года, после чего возобновил американские санкции против Тегерана.
Ранее сообщалось, что Пенс обвинил Иран в стремлении к «еще одному холокосту».
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию Мюнхенской конференции по безопасности.