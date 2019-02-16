Меркель захотела привлечь Китай к переговорам о разоружении

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что к переговорам о разоружении необходимо привлечь КНР. Об этом она рассказала на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

По ее словам, этот вопрос важен для всего мира, поэтому к обсуждению необходимо привлечь нового участника.

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«Разоружение — это проблема, важная для всех нас. Не только США и РФ должны вести переговоры по этому вопросу, но и Китай должен к нему подключиться», — отметила Меркель.

Ранее сообщалось, что в Японии предложили привлечь Китай к новому ДРСМД.