Президент Турции высказался о планах по покупке С-400 у России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопрос о планах страны по покупке зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России на $2,5 млрд. Об этом пишет Hürriyet Daily News.
По его словам, это намерение все еще в силе, несмотря на противодействие со стороны США.
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«Мы заключили сделку по С-400 с Россией. Таким образом, не может быть и речи об ее отмене. Все решено», — заявил Эрдоган.
Он добавил, что турецкие власти работают над тем, чтобы поставки систем были осуществлены в июле, как это и было запланировано.
Ранее сообщалось, что Эрдоган рассказал о давлении США из-за С-400.