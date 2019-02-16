Эрдоган оценил возможность проведения операции в Идлибе с Россией и Ираном

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что совместная операция с Россией и Ираном против боевиков в сирийском Идлибе не исключена. Об этом пишет Hürriyet Daily News.

Как отмечается, соответствующее заявление он сделал во время беседы с журналистами, когда возвращался с трехстороннего саммита по Сирии, проходившего в Сочи.

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«Совместные операции могут быть проведены в любое время в зависимости от того, как события будут развиваться. Здесь нет никаких препятствий», — отметил Эрдоган.

Он также подчеркнул, что необходимо обеспечивать безопасность жителей Идлиба.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция договорились по сирийскому Идлибу.