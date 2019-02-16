Украина получит от США почти $700 млн на военные цели

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Президент США Дональд Трамп подписал пакет законодательных актов, одобренный конгрессом, о выделении Киеву помощи в размере почти $700 млн. Об этом сообщает посольство Украины в США в фейсбуке.

В представительстве подчеркнули, что американские власти существенно увеличили размер финансовой поддержки.

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Как отмечается, США выделят Украине $445,7 млн. Однако с учетом того, что Пентагон уже направил $250 млн на поддержку государства, общая сумма составит $695,7 млн.

Уточняется, что большая часть дополнительных средств будет направлена на увеличение расходов для предоставления военно-технической поддержки Украины до $115 млн по программе «Международное военное финансирование».

Ранее сообщалось, что Рада разрешила минобороны Украины напрямую закупать иностранное оружие.