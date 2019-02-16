Начались испытания новейшего бронетранспортера БТ-3Ф в России

В России начались новые ходовых испытаний бронетранспортера БТ-3Ф. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного конструктора Специального конструкторского бюро машиностроения Сергея Абдулова.

По его словам, эти испытания будут длиться минимум полгода.

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«Начались ходовые испытания, завершатся они осенью 2019 года», — заявил Абдулов.

Российский бронетранспортер БТ-3Ф — бронированная транспортно-боевая машина, приспособленная для плавания при условиях волнении водной поверхности до трех баллов. БТ-3Ф может с легкостью доставить на берег 10 - 15 морских пехотинцев.

Ранее сообщалось, что Россия впервые представит комплекс «Панцирь-МЕ».