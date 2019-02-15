Японские истребители сопроводили российские ракетоносцы в Охотском море
Японские истребители сопровождали два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России над нейтральными водами Японского и Охотского морей, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что российские самолеты выполняли плановый полет.
По данным национального центра управления обороной, продолжительность полета составила более 15 часов.
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«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители воздушных сил самообороны Японии», — подтвердили в минобороны.
Ранее российские Ту-160 вернулись на аэродром базирования после визита в Венесуэлу.