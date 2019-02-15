В Латвии появится штаб Северной дивизии НАТО

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Министры обороны Эстонии, Дании и Латвии подписали соглашение о взаимопонимании в связи с планируемым формированием штаба Северной дивизии НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу эстонского оборонного ведомства.

Как отмечается, это произошло на встрече в Брюсселе.

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«Потенциал сдерживания альянса, а также его способность нас защитить существенно укрепятся с созданием Северной дивизии», — заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк.

В агентстве уточнили, что штаб Северной дивизии войдет в военную структуру альянса, связав таким образом военные части региона с управлением НАТО. В мирное время он будет размещаться в городах Адажи (Латвия) и Куруп (Дания).

Штаб откроется 8 марта в Адажи, его возглавит генерал-майор ВС Дании.

Ранее сообщалось, что министры обороны США и Британии обсудили «пагубную деятельность» России.