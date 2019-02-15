В Латвии появится штаб Северной дивизии НАТО
Министры обороны Эстонии, Дании и Латвии подписали соглашение о взаимопонимании в связи с планируемым формированием штаба Северной дивизии НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу эстонского оборонного ведомства.
Как отмечается, это произошло на встрече в Брюсселе.
«Потенциал сдерживания альянса, а также его способность нас защитить существенно укрепятся с созданием Северной дивизии», — заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк.
В агентстве уточнили, что штаб Северной дивизии войдет в военную структуру альянса, связав таким образом военные части региона с управлением НАТО. В мирное время он будет размещаться в городах Адажи (Латвия) и Куруп (Дания).
Штаб откроется 8 марта в Адажи, его возглавит генерал-майор ВС Дании.
Ранее сообщалось, что министры обороны США и Британии обсудили «пагубную деятельность» России.