Горбачев рассказал, что помогло вывести советские войска из Афганистана
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что организованно вывести советские войска из Афганистана с минимальными потерями удалось благодаря переговорам с США, Ираком, Пакистаном и другими странами. Об этом он рассказал РИА «Новости».
«Поставили точку в этой печальной главе», — подчеркнул Горбачев.
Реклама
15 февраля 1989 года СССР завершил вывод войск из Афганистана, поставив точку в этом военном конфликте.
Ранее сообщалось, что Горбачев предрек новый этап мировой конфронтации.