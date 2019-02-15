Горбачев рассказал, что помогло вывести советские войска из Афганистана

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что организованно вывести советские войска из Афганистана с минимальными потерями удалось благодаря переговорам с США, Ираком, Пакистаном и другими странами. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Поставили точку в этой печальной главе», — подчеркнул Горбачев.

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15 февраля 1989 года СССР завершил вывод войск из Афганистана, поставив точку в этом военном конфликте.

Ранее сообщалось, что Горбачев предрек новый этап мировой конфронтации.