В Пентагоне захотели договариваться с Россией по контролю над вооружениями

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Помощник главы минобороны США по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс заявил, что Вашингтон готов к диалогу по контролю над вооружениями с Москвой и Пекином, передает РИА «Новости».

Он также напомнил, что Россия еще несколько лет назад предлагала сделать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) многосторонним, но, по его словам, энтузиазма со стороны Китая, Индии и Пакистана он не увидел.

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«Я думаю, что мы определенно должны быть готовы к диалогу по контролю над вооружениями с Россией. Безусловно, было бы более полезно провести многосторонние переговоры», — сказал Робертс.

Робертс подчеркнул, что только Россия и США являлись связанными обязательствами ДРСМД, и отметил заинтересованность администрации США в диалоге по контролю над вооружениями. Энтузиазма со стороны России в таком диалоге он также «не увидел».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности к диалогу с США по спасению ДРСМД.