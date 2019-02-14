«Цирк, конечно»: Захарова о реакции «Би-би-си» на обвинение в постановочных съемках

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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала реакцию «Би-би-си» на заявление продюсера компании Риама Далати о постановочном характере съемок после химатаки в сирийской Думе. Об этом она написала на фейсбуке.

По ее мнению, эта история является показательной.

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«Как там наши западные борцы за права и свободы? Ещё не заподозрили ВВС в цензуре, не выявили факт давления на журналиста?», — написала Захарова.

Всю эту ситуацию она сравнила с цирком.

«Прелестно, просто прелестно», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что в «Би-би-си» прокомментировали заявление продюсера о постановочных съемках в Сирии, назвав его «личным мнением».