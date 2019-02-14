В Минобороны рассказали, можно ли сохранить ДРСМД

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская сторона сделала все возможное, чтобы сохранить Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.

Он отметил, что Россия много раз пыталась сохранить это соглашение.

«Мы сделали все... Мы были абсолютно открыты, мы показали все, что нас просили», — подчеркнул Шойгу.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит взаимодействие с Россией по ситуации вокруг ДРСМД.