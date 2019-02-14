В Минобороны рассказали, можно ли сохранить ДРСМД
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская сторона сделала все возможное, чтобы сохранить Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.
Он отметил, что Россия много раз пыталась сохранить это соглашение.
«Мы сделали все... Мы были абсолютно открыты, мы показали все, что нас просили», — подчеркнул Шойгу.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит взаимодействие с Россией по ситуации вокруг ДРСМД.