Продюсер «Би-би-си» рассказал о постановочных съемках сцены после химатаки в Думе

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Продюсер «Би-би-си» по Сирии Риам Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после химической атаки в сирийской Думе были постановочными, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что атака действительно произошла, зарин не был использован, однако неизвестно, был ли использован хлор.

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«Но все остальное, что связано с атакой, было сфабриковано для усиления эффекта», — заявил он.

Ранее сообщалось, что ОЗХО отправила в Сирию миссию для сбора фактов по химатаке в Алеппо.