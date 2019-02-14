Продюсер «Би-би-си» рассказал о постановочных съемках сцены после химатаки в Думе
Продюсер «Би-би-си» по Сирии Риам Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после химической атаки в сирийской Думе были постановочными, передает РИА «Новости».
Он сообщил, что атака действительно произошла, зарин не был использован, однако неизвестно, был ли использован хлор.
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«Но все остальное, что связано с атакой, было сфабриковано для усиления эффекта», — заявил он.
Ранее сообщалось, что ОЗХО отправила в Сирию миссию для сбора фактов по химатаке в Алеппо.